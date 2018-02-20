RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польські заробітки лишають
Україну без робочих рук -...

Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 14:26

Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави.

Дивися повний текст Польські заробітки лишають Україну без робочих рук - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 15:16

  mister-svet написав:Думаю опасения преувеличены. Из того что осталось где работать в Украине, с учетом стойкой(пока) тенденции незначительных темпов расширения производства, своих рук на долго ещё вполне хватит. Нужно лишь заставить всех работать(тот же налог на тунеядство)... Да и поляки алкашню и лодырей мигом выгоняют. Кто то по любому на родине останется!


Алкаши и лодыри нигде не нужны, а на стройках Киева реально ощущается нехватка хотя бы минимально квалифицированной рабочей силы
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 16.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 15:29

Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...

mister-svet писал(а): ]Нужно лишь заставить всех работать(тот же налог на тунеядство)

Это как?... На руки в среднем 5000,00 грн., да и то далеко не всем. Из них коммуналка особенно зимой, на транспорт - просто необходимо... или зайцем по Вашему? Продукты даже если только типа капуста-хлеб-морковь... А хоть что-то на шмотки хоть чуть-чуть... Кафе, кино, концерт просто забыть - Вы о чём ? А Гамбринус тёмное с раками...Эх.. Заставить работать за содержания себя в нищете? Может ещё закрыть всем выезд по рабочей визе или эту визу обложить нехилым налогом? - «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). В случае таких комментариев вспоминается речь царя из фильма "Иван Васильевич меняет профессию? : - "Ты чьих будешь?... Чей холоп, спрашиваю, будешь?... Можно не отвечать.
pimki
 
Повідомлень: 138
З нами з: 29.01.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slavek і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії
R2 » Суб 24 лют, 2018 08:48
6 254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 08:25
max_us_ua
США інвестували в Україну понад $2 мільярди - Держдеп 1, 2, 3
R2 » Чет 22 лют, 2018 11:17
22 859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 11:30
bdfybdfy2003
В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 20 лют, 2018 21:47
34 2100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 14:50
a_mel
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.