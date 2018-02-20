Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави.
Дивися повний текст Польські заробітки лишають Україну без робочих рук - Bloomberg.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 14:26
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польські заробітки лишають Україну без робочих рук - Bloomberg.
Додано: Нед 25 лют, 2018 15:16
Алкаши и лодыри нигде не нужны, а на стройках Киева реально ощущается нехватка хотя бы минимально квалифицированной рабочей силы
back in USSR
Додано: Нед 25 лют, 2018 15:29
Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
mister-svet писал(а): ]Нужно лишь заставить всех работать(тот же налог на тунеядство)
Это как?... На руки в среднем 5000,00 грн., да и то далеко не всем. Из них коммуналка особенно зимой, на транспорт - просто необходимо... или зайцем по Вашему? Продукты даже если только типа капуста-хлеб-морковь... А хоть что-то на шмотки хоть чуть-чуть... Кафе, кино, концерт просто забыть - Вы о чём ? А Гамбринус тёмное с раками...Эх.. Заставить работать за содержания себя в нищете? Может ещё закрыть всем выезд по рабочей визе или эту визу обложить нехилым налогом? - «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). В случае таких комментариев вспоминается речь царя из фильма "Иван Васильевич меняет профессию? : - "Ты чьих будешь?... Чей холоп, спрашиваю, будешь?... Можно не отвечать.
Додано: Нед 25 лют, 2018 19:51
Только из за зажравшихся и без контрольных олигархов у нас "Низкий уровень зарплат", больше причин нет.....
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:23
Додано: Нед 25 лют, 2018 23:38
Скорее не без рабочих рук, а без бессловесных рабов. А это разные вещи
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