кроме "бессловестных рабов" есть еще "активисты" - эти уж точно никуда не уедут, потому что там такие никому не нужны, зато здесь у них еще много чего чтобы сломать,отжать или заблокировать
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Додано: Пон 26 лют, 2018 08:48
кроме "бессловестных рабов" есть еще "активисты" - эти уж точно никуда не уедут, потому что там такие никому не нужны, зато здесь у них еще много чего чтобы сломать,отжать или заблокировать
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:07
Да, титушня еще с времён Яныка расцвела.
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:05
Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
Вы в этом уверены? Может адекватная часть как раз и не уезжает, они и здесь не плохо устроились и смогли создать свой "круга комфорта", который из уезжающих там не увидит.
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12
Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
Ага-ага ... Якраз зібралися фахівці по робочим місцям і зарплатам ...
Раз вже фінансовий форум - то краще спробуйте порахувати , яка кількість зарплати формує ВВП , як так виходить , що з падінням курсу гривні при практично світових цінах на товари різко падає ВВП , і який рівень зарплат потрібен , щоб мобільні працівники не шукали заробітків десь ...
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:43
Ничего не поможет. Поднять производительность труда (поднять зарплату) в стране, где нет закона, но есть война невозможно. Разве, что трудовая повинность (не удивлюсь). Должен быть не "круг конфорта", а страна комфорта. Когда все врачи разъедуться, в этом круге только нужду справлять можно будет. Вывод: срочно завозите китайцев и давайте им гражданство ;)Им понравиться у нас!
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:13
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:18
Правда? А вы готовы за визит сантехника платить 200 евро?
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00
Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
В Україні ці робочі руки зараз нікому не потрібні. тому усе правильно написано. але можна перефразувати і написати: польські заробітки спасають багатьох українців від безробіття
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09
Ну люди уже ж платят за визит сантехника 900 грн - 34$. Так что повышаем минималку до 22 тыс грн и вот оно счастье.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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