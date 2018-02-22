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Польські заробітки лишають
Україну без робочих рук -...

Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 08:48

  alex_dvornichenko написав:
  antey1969 написав:Скорее не без рабочих рук, а без бессловесных рабов. А это разные вещи

Уезжает как раз более адекватная часть, бессловесные рабы остаются работать за 3500 грн. по той или иной причине не выходя из своего "круга комфорта".


кроме "бессловестных рабов" есть еще "активисты" - эти уж точно никуда не уедут, потому что там такие никому не нужны, зато здесь у них еще много чего чтобы сломать,отжать или заблокировать :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:07

  antikkristall написав:
  alex_dvornichenko написав:
  antey1969 написав:Скорее не без рабочих рук, а без бессловесных рабов. А это разные вещи

Уезжает как раз более адекватная часть, бессловесные рабы остаются работать за 3500 грн. по той или иной причине не выходя из своего "круга комфорта".


кроме "бессловестных рабов" есть еще "активисты" - эти уж точно никуда не уедут, потому что там такие никому не нужны, зато здесь у них еще много чего чтобы сломать,отжать или заблокировать :)

Да, титушня еще с времён Яныка расцвела.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:50

Все идёт по плану.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:05

Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...

  alex_dvornichenko написав:Уезжает как раз более адекватная часть, бессловесные рабы остаются работать за 3500 грн. по той или иной причине не выходя из своего "круга комфорта".

Вы в этом уверены? Может адекватная часть как раз и не уезжает, они и здесь не плохо устроились и смогли создать свой "круга комфорта", который из уезжающих там не увидит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12

Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...

Ага-ага ... Якраз зібралися фахівці по робочим місцям і зарплатам ...
Раз вже фінансовий форум - то краще спробуйте порахувати , яка кількість зарплати формує ВВП , як так виходить , що з падінням курсу гривні при практично світових цінах на товари різко падає ВВП , і який рівень зарплат потрібен , щоб мобільні працівники не шукали заробітків десь ...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:43

Ничего не поможет. Поднять производительность труда (поднять зарплату) в стране, где нет закона, но есть война невозможно. Разве, что трудовая повинность (не удивлюсь). Должен быть не "круг конфорта", а страна комфорта. Когда все врачи разъедуться, в этом круге только нужду справлять можно будет. Вывод: срочно завозите китайцев и давайте им гражданство ;)Им понравиться у нас!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:13

  ygn написав:Все идёт по плану.


мы же говорим об одном ПЛАНе ? Плане Даллеса ?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:18

  kentavr написав:Только из за зажравшихся и без контрольных олигархов у нас "Низкий уровень зарплат", больше причин нет.....

Правда? А вы готовы за визит сантехника платить 200 евро?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00

Re: Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -...

В Україні ці робочі руки зараз нікому не потрібні. тому усе правильно написано. але можна перефразувати і написати: польські заробітки спасають багатьох українців від безробіття :(
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09

  Дваждыдвашник написав:Правда? А вы готовы за визит сантехника платить 200 евро?


Ну люди уже ж платят за визит сантехника 900 грн - 34$. Так что повышаем минималку до 22 тыс грн и вот оно счастье.
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