Онлайн-портал DOU провів анонімне зарплатне опитування серед 8355 українських IT-фахівців
Дивися повний текст Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка).
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Додано: Нед 25 лют, 2018 14:43
Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка).
Додано: Нед 25 лют, 2018 18:24
Так может всем стать программистами? И тогда вместо хирурга будет программист, вместо водителя программист, программист починит вам вашу вещь, программист посеет поле и т.д. Наверно, врач намного меньше думает, да и все остальные тоже умственно неполноценны.
Додано: Нед 25 лют, 2018 18:39
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
Додано: Нед 25 лют, 2018 18:52
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
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