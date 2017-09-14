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Скільки заробляють українські
айтішники (інфографіка)

Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 14:43

Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Онлайн-портал DOU провів анонімне зарплатне опитування серед 8355 українських IT-фахівців

Дивися повний текст Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:24

Так может всем стать программистами? И тогда вместо хирурга будет программист, вместо водителя программист, программист починит вам вашу вещь, программист посеет поле и т.д. Наверно, врач намного меньше думает, да и все остальные тоже умственно неполноценны.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:39

Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:52

Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
драйвер
 
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