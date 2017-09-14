Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Автор статьи хотя бы тему изучил. Что нужно знать чтобы в IT зарабатывать больше 1,5К долл. в мес., сколько лет на это нужно, на каком уровне должен быть английский и т.д.?Как будто сегодня захотел, а через 3 месяца ты уже айтишник ))Тут для начала несколько лет адского труда вложить нужно, господа.Да и вообще, это дело нужно любить очень, чтобы не перегореть через годик-второй. Не будете постоянно учиться, ведь в IT очень быстро все меняется, то никому вы не нужны как спец. Да и вообще програмистом может быть далеко не каждый.