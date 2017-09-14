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Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:45
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
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драйвер
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:51
bublik_ltd написав:
Автор статьи хотя бы тему изучил. Что нужно знать чтобы в IT зарабатывать больше 1,5К долл. в мес., сколько лет на это нужно, на каком уровне должен быть английский и т.д.?
Как будто сегодня захотел, а через 3 месяца ты уже айтишник ))
Тут для начала несколько лет адского труда вложить нужно, господа.
Да и вообще, это дело нужно любить очень, чтобы не перегореть через годик-второй. Не будете постоянно учиться, ведь в IT очень быстро все меняется, то никому вы не нужны как спец. Да и вообще програмистом может быть далеко не каждый.
Без разницы, сколько лет и какого института бумажка, лишь бы голова соображала. $1.5k может прогер средней руки. Если также научится админить, получит 50% бонус и станет девопсом. Дальше либо в лиды, либо на экспорт из страны с английским выше intermediate.
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phantom_systems
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Додано: Нед 25 лют, 2018 20:52
драйвер написав:
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
Да никому они не нужны, щас у всех подгорает, что кто то на битках целые состояния сделал. Вот тут реально товарищей бомбит.
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Золотой батон
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Додано: Нед 25 лют, 2018 21:19
Faceless написав: bublik_ltd написав:
Автор статьи хотя бы тему изучил. Что нужно знать чтобы в IT зарабатывать больше 1,5К долл. в мес., сколько лет на это нужно, на каком уровне должен быть английский и т.д.?
Как будто сегодня захотел, а через 3 месяца ты уже айтишник ))
Тут для начала несколько лет адского труда вложить нужно, господа.
Да и вообще, это дело нужно любить очень, чтобы не перегореть через годик-второй. Не будете постоянно учиться, ведь в IT очень быстро все меняется, то никому вы не нужны как спец. Да и вообще програмистом может быть далеко не каждый.
Ну про "адский труд" это вы тоже сильно перегибаете.
Нет не перегибает. Многие почему-то думают, что работа программистом - одна лафа. Сидишь и if - else на клаве набираешь, и все сразу должны тебе штуки зелени в карманы запихивать. Найти сейчас в Украине нормального клиента - большая удача (сейчас в основном все закрываются или пережидают, а не инвестируют в ИТ-проекты), если у него еще окажется нормальное техзадание, то считай, что вообще повезло (в основном техзадание - будешь придумывать сам "на ходу"). Ну а если ты все таки сделал работу и тебе еще заплатили - ну да - ты крут!
За бугром все конечно обстоит гораздо проще.
Я бы не назвал свою работу - легкой, временами она действительно "адская". Мозг тоже имеет свойство уставать и переутомляться. Напрмер, сейчас воскресенье - вечер, а я работаю
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romio_33
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:12
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
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драйвер
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:16
Чтобы не особо напрягаться на ацкой работе существует субподряд. Находите способных безработных юниоров, и эти "ИТнегры" за долю малую (от того, что потом получите вы) сделают за вас вашу работу. Главное, правильно организовать процесс.
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warlamp
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Додано: Нед 25 лют, 2018 22:29
Zebra написав:
В 40 лет у программистов потом куча болячек от сидячей работы
Слова "специалиста", который никогда не видел близко ИТ компанию.
Faceless написав:
Ну про "адский труд" это вы тоже сильно перегибаете.
Те, кто будут сидеть и плевать в потолок больше 2 штук в месяц никогда не получат.
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Poleg
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:28
Смиявся
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Дваждыдвашник
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Додано: Пон 26 лют, 2018 00:16
Золотой батон написав: драйвер написав:
Что ж все пристали к айтишникам?, такое впечатление,что они просто получают деньги,а не зарабатывают. Если кого жаба душит,- идите и станьте айтишниками и им зарплаты собьёте и себе не так обидно будет.
Да никому они не нужны, щас у всех подгорает, что кто то на битках целые состояния сделал. Вот тут реально товарищей бомбит.
А, это я не в тренде
Тогда буду знать, спасибо.
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драйвер
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