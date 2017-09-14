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Скільки заробляють українські
айтішники (інфографіка)

Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 08:05

Re: Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Мне вот интересно, а ИТ это только программисты? Ну например сисадминов в банках\гос. органах на ставке в 4000-5000грн(а порой и на пол ставки) никто не считает? Или админы на предприятии, которые обслуживают парки ПК? Вот у нас в облцентре Эпицентр ищет виндового админа на ЗП в 8К грн!! 300 баксов, Карл!!! И это Эпицентр.
Или это уже не айтишники? А айтишники это те, кто выше 500 баксов в карман кладет?
trix_kr
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 08:42

Ищу программиста для разработки игрового приложения(юнити), фиг найдешь.
ЗП 2к минимум, нет никого кто может показать портфолио с более менее приличными приложениями.

Если бы сам пошел в это направление, то на нужный уровень вышел бы через год.
Даже среднего уровня программист это минимум 2к зелени.
Начинающий 1к.
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:28

  trix_kr написав:Мне вот интересно, а ИТ это только программисты? Ну например сисадминов в банках\гос. органах на ставке в 4000-5000грн(а порой и на пол ставки) никто не считает? Или админы на предприятии, которые обслуживают парки ПК? Вот у нас в облцентре Эпицентр ищет виндового админа на ЗП в 8К грн!! 300 баксов, Карл!!! И это Эпицентр.
Или это уже не айтишники? А айтишники это те, кто выше 500 баксов в карман кладет?


это эникейщики. начальная стадия айтишника. как и госслужба, это такое место куда нужно пойти молодому и неопытному, получить некоторое кол-во опыта, пока не найдешь нормальную работу.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:12

Re: Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

  romio_33 написав:Нет не перегибает. Многие почему-то думают, что работа программистом - одна лафа. Сидишь и if - else на клаве набираешь, и все сразу должны тебе штуки зелени в карманы запихивать. Найти сейчас в Украине нормального клиента - большая удача (сейчас в основном все закрываются или пережидают, а не инвестируют в ИТ-проекты), если у него еще окажется нормальное техзадание, то считай, что вообще повезло (в основном техзадание - будешь придумывать сам "на ходу"). Ну а если ты все таки сделал работу и тебе еще заплатили - ну да - ты крут!
За бугром все конечно обстоит гораздо проще.
Я бы не назвал свою работу - легкой, временами она действительно "адская". Мозг тоже имеет свойство уставать и переутомляться. Напрмер, сейчас воскресенье - вечер, а я работаю

Есть очень много профессий, которые оплачиваются намного меньше, и работа в воскресенье вечером там тоже бывает.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:19

  siriys написав:Так может всем стать программистами? И тогда вместо хирурга будет программист, вместо водителя программист, программист починит вам вашу вещь, программист посеет поле и т.д. Наверно, врач намного меньше думает, да и все остальные тоже умственно неполноценны.

Нормальный хирург зарабатывает куда больше программиста. Особенно если он специализируется на онкологии. Другое дело, есть такие врачи, что можно и денег дать чтобы к ним не попасть.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:25

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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:46

  spread написав:С такими зп 2-3 штуки, программисты с Польши и Чехии вынуждены приехать в Украину, чтоб их труд достойно оплачивался, а тем родителям, которые не знают где обучать свое чадо на прогера, пусть "самоопределятся" с вузом после этой статьи


айтишники не особо активно уезжают из Украины, по крайней мере гораздо меньше, чем приходит в отрасль каждый год. А те, кто уезжают, делают это не из-за денег. Кому-то не нравится культурный уровень окружающего общества, кто-то считает что с таким электоратом стране в принципе ничего не светит в ближайшие 10-20 лет.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:28

Re: Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

От мені незрозуміло - чому термін ІТ став таким масовим ? Насправді це термінологічно для нас невірно - у нас це все ( про кого мова - програмісти ) . А в області ІТ працює море народу - у яких зарплати значно менші . Масово , наприклад - всі інтернет-провайдери - це ІТ чи ні ( працівник у них ) ? Ну і те , що колись називалося просто - "сисадмін" - нікуди ж не пропали ... Просто вони не програмісти - і зарплати у них значно нижчі ...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:56

  trix_kr написав:Вот у нас в облцентре Эпицентр ищет виндового админа на ЗП в 8К грн!! 300 баксов, Карл!!!


Там ждут эникея, который сможет переустановить винду и обжать витуху. Таких обычно обучают за два месяца на курсах.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:59

  galex написав:кто-то считает что с таким электоратом стране в принципе ничего не светит в ближайшие 10-20 лет.


Так это супер. Это значит что у IT-шников зарплаты будут европейские, а вот цены на все украинские. И так еще 20 лет. Многие индусы после обучения в США приезжают в Индию, так как за зарплату в 2k$ на родине они еще и собственный гарем смогут позволить содержать.
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