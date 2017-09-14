Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Додано: Пон 26 лют, 2018 08:42

Ищу программиста для разработки игрового приложения(юнити), фиг найдешь.

ЗП 2к минимум, нет никого кто может показать портфолио с более менее приличными приложениями.



Если бы сам пошел в это направление, то на нужный уровень вышел бы через год.

Даже среднего уровня программист это минимум 2к зелени.

Начинающий 1к.

Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?

Ответ: Достаточно одного, подлиннее.