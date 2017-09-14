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Скільки заробляють українські
айтішники (інфографіка)

Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:35

  AlifeSoft написав:
  vladimir07 написав:если все так просто, достаточно только не лениться.

Не ленится достаточно сложно, так как приходится часто выходить из зоны комфорта.


Под лежачий камень вода не течет и все такое... Согласен.
А в реальности ? Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.
Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно.
А как фрилансить ETL-разрабу, BI-разрабу, скульщику ?
Хорошо если удаленка найдется, а так сидят на постоянке в офисе.
Не все делают сайты или "маленькие задачи и проекты".
Как-то так, не стану отрицать, что есть успешные фрилансеры, но их << чем сидящих в офисах.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:25

как сказал один мой знакомый айтишник: хотел бы я зарабатывать столько, как пишут про нас на финанс.юэй! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:16

Re: Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

  vladimir07 написав:Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.
Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно.


Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.
https://dou.ua/lenta/articles/chtoby-ra ... -navsegda/

Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:18

  warlamp написав:как сказал один мой знакомый айтишник: хотел бы я зарабатывать столько, как пишут про нас на финанс.юэй! :D


Как перестать программировать на Delphi и начать жить?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 02:53

  AlifeSoft написав:
  vladimir07 написав:Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.
Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно.


Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.
https://dou.ua/lenta/articles/chtoby-ra ... -navsegda/

Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#.


в этом один из минусов работы айтишником. застопорился в самообучении на несколько лет - твои знания уже неактуальны. застопорился еще - ты уже древний пень, который на рынке никому не нужен.
хотя в сша есть для этого отдельная ниша - системы, которые работают только под что-то давнее и по другому никак. и новые спецы просто не знают что с этим делать, потому что для адекватного упрвления нужны не поверхностные, а довольно глубокие практические знания.
приходится постоянно интересоваться новинками и быть в теме. с другой стороны, если получается, то это очень интересно. иногда остаешься поработать сверхурочно не потому что завал или за это доплачивают а просто потому что поперло - какая-то новая внедряемая хрень наконец заработала и ты чувствуешь себя создателем в каком-то роде. в то же время, если зона ответственности стабильна и под контролем то нет никаких проблем свалить на 2-4 часа если реально нужно по делам, не злоупотребляя конечно этим часто.
адекватное начальство ценит не ж***, а реальный результат на выходе - чтобы у подопечных все работало, а сбои и проблемы решались максимально оперативно.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 03:44

  galex написав:в этом один из минусов работы айтишником. застопорился в самообучении на несколько лет - твои знания уже неактуальны. застопорился еще - ты уже древний пень, который на рынке никому не нужен.


Учить нужно нечто фундаментальное, как алгоритмы, структуры данных, подходы к проектированию систем. А новый компьютерный язык можно при желании выучить за месяц. Сложнее конечно переход с императивного к функциональному языку, но как говорил мой знакомый профессор-лингвист сложно выучить только первые десять языков, следующая сотня проходится на одном дыхании :)

Так что программист Delphi может потрать немного денег и времени на покупку книг по C++, Java/C#, установить NetBeans или VS и идти через 3-4 месяца искать работу мидла. Хотя еще английский нужен, здесь уже полгода-год, если нет способностей к лингвистике.
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