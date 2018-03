Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Додано: Чет 01 бер, 2018 01:16

vladimir07 написав: Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.

Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно.



Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.

https://dou.ua/lenta/articles/chtoby-ra ... -navsegda/



Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.

https://dou.ua/lenta/articles/chtoby-ra ... -navsegda/

Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#.

