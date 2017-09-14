Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)

Додано: Чет 01 бер, 2018 02:53

AlifeSoft написав: vladimir07 написав: Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.

Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно. Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи.Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно.



Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.

https://dou.ua/lenta/articles/chtoby-ra ... -navsegda/



Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#. Почитайте эту статью, да это троллинг, причем писал я. Поймёте что такое Delphi сейчас.Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#.

в этом один из минусов работы айтишником. застопорился в самообучении на несколько лет - твои знания уже неактуальны. застопорился еще - ты уже древний пень, который на рынке никому не нужен.хотя в сша есть для этого отдельная ниша - системы, которые работают только под что-то давнее и по другому никак. и новые спецы просто не знают что с этим делать, потому что для адекватного упрвления нужны не поверхностные, а довольно глубокие практические знания.приходится постоянно интересоваться новинками и быть в теме. с другой стороны, если получается, то это очень интересно. иногда остаешься поработать сверхурочно не потому что завал или за это доплачивают а просто потому что поперло - какая-то новая внедряемая хрень наконец заработала и ты чувствуешь себя создателем в каком-то роде. в то же время, если зона ответственности стабильна и под контролем то нет никаких проблем свалить на 2-4 часа если реально нужно по делам, не злоупотребляя конечно этим часто.адекватное начальство ценит не ж***, а реальный результат на выходе - чтобы у подопечных все работало, а сбои и проблемы решались максимально оперативно.