Скільки заробляють українські айтішники (інфографіка)
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vladimir07 написав:если все так просто, достаточно только не лениться.
Не ленится достаточно сложно, так как приходится часто выходить из зоны комфорта.
Под лежачий камень вода не течет и все такое... Согласен. А в реальности ? Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи. Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно. А как фрилансить ETL-разрабу, BI-разрабу, скульщику ? Хорошо если удаленка найдется, а так сидят на постоянке в офисе. Не все делают сайты или "маленькие задачи и проекты". Как-то так, не стану отрицать, что есть успешные фрилансеры, но их << чем сидящих в офисах.
Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vision framework на C#.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Чет 01 бер, 2018 06:05, всього редагувалось 1 раз.
Программист Delphi - это программист из госконторы с устаревшими на 10 лет знаниями. Мне тоже пришлось выйти из зоны комфорта и изучить С++ и C# на довольно высоком уровне, так как в НИИ я писал на Delphi и получал 150$. Сейчас пишу Computer Vison framework на C#.
в этом один из минусов работы айтишником. застопорился в самообучении на несколько лет - твои знания уже неактуальны. застопорился еще - ты уже древний пень, который на рынке никому не нужен. хотя в сша есть для этого отдельная ниша - системы, которые работают только под что-то давнее и по другому никак. и новые спецы просто не знают что с этим делать, потому что для адекватного упрвления нужны не поверхностные, а довольно глубокие практические знания. приходится постоянно интересоваться новинками и быть в теме. с другой стороны, если получается, то это очень интересно. иногда остаешься поработать сверхурочно не потому что завал или за это доплачивают а просто потому что поперло - какая-то новая внедряемая хрень наконец заработала и ты чувствуешь себя создателем в каком-то роде. в то же время, если зона ответственности стабильна и под контролем то нет никаких проблем свалить на 2-4 часа если реально нужно по делам, не злоупотребляя конечно этим часто. адекватное начальство ценит не ж***, а реальный результат на выходе - чтобы у подопечных все работало, а сбои и проблемы решались максимально оперативно.
galex написав:в этом один из минусов работы айтишником. застопорился в самообучении на несколько лет - твои знания уже неактуальны. застопорился еще - ты уже древний пень, который на рынке никому не нужен.
Учить нужно нечто фундаментальное, как алгоритмы, структуры данных, подходы к проектированию систем. А новый компьютерный язык можно при желании выучить за месяц. Сложнее конечно переход с императивного к функциональному языку, но как говорил мой знакомый профессор-лингвист сложно выучить только первые десять языков, следующая сотня проходится на одном дыхании
Так что программист Delphi может потрать немного денег и времени на покупку книг по C++, Java/C#, установить NetBeans или VS и идти через 3-4 месяца искать работу мидла. Хотя еще английский нужен, здесь уже полгода-год, если нет способностей к лингвистике.
vladimir07 написав:если все так просто, достаточно только не лениться.
Не ленится достаточно сложно, так как приходится часто выходить из зоны комфорта.
Под лежачий камень вода не течет и все такое... Согласен. А в реальности ? Спросил у чела, который берет подработки на Дельфи. Ну 300 долл. говорил получалось параллельно заработать, но нестабильно. А как фрилансить ETL-разрабу, BI-разрабу, скульщику ? Хорошо если удаленка найдется, а так сидят на постоянке в офисе. Не все делают сайты или "маленькие задачи и проекты". Как-то так, не стану отрицать, что есть успешные фрилансеры, но их << чем сидящих в офисах.
Если знания и навыки никому не нужны, а платят мало, то в чём проблема изучить что-то более нужное и оплачиваемое дороже, чем сидеть и ныть о низкой зарплате. Это касается не только айти.