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В Укравтодорі пропонують підвищити
штрафи за перевищення...

В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:10

В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
Новак придумав, як скоротити смертність на українських дорогах.

Дивися повний текст В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:10

А укравтодор не имеет желания перестать воровать и начать делать дороги? А то сунут нос куда не надо.
kkonst070969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:21

ви вже взагалі здуріли.........
mvm_1985
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:27

mvm_1985? ++
І давайте перше встановимо штрафи за кожнісіньку ямочку: кількість квадратних дециметрів помножена на МЗП. І хай платять усім, хто їздить, за їзду такими дорогами.
techtrans
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:36

а ще є пропозиція заборонить користування автомобілями взагалі, тоді і дороги робить не треба і аварійність буде нульова))) а може замість висловлювання подібних пропозицій голові автодору краще робити свою роботу та дбати про безпечні та якісні дороги? Здійснювати контроль над використанням коштів, що мають йти на ремонт доріг, а не тупо розкрадатись?
berezhnoy_alex
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:42

Строй качественные дороги,умник.Что бы уйти от прямой ответственности за состояние дорог,которое играет главную роль в причинах аварийности,чиновники суют свой нос в чужой огород.За скоростной режим не переживай,менты свой"пирог" ни кому не отдадут.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:53

  sena_2008atp написав:Строй качественные дороги,умник.Что бы уйти от прямой ответственности за состояние дорог,которое играет главную роль в причинах аварийности,чиновники суют свой нос в чужой огород.За скоростной режим не переживай,менты свой"пирог" ни кому не отдадут.


Та пусть повышают, только вот чем скорость мерять будут, про видеофиксацию лучше не вспоминать, она здесь появится аккурат вместе с гиперлупом :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:03

Наш ответ Укравтодору - на такой дороге превысить скорость невозможно ни теоретически, ни практически:
Дорога в ад: В сети показали худшую трассу в Украине
25 февраля 2018

https://antikor.com.ua/articles/223190- ... _v_ukraine
yanyura
 
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Что,продажи на АЗС не выросли? Значит поднимут штрафы.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:23

  berezhnoy_alex написав:а ще є пропозиція заборонить користування автомобілями взагалі, тоді і дороги робить не треба і аварійність буде нульова)))

Останется только обязать всех покупать бензин в принудительном порядке по канистре в неделю и жизнь чиновников и нефтетрейдеров удалась)))
драйвер
 
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