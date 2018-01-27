Новак придумав, як скоротити смертність на українських дорогах.
Дивися повний текст В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 16:10
В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укравтодорі пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості.
Додано: Нед 25 лют, 2018 16:10
А укравтодор не имеет желания перестать воровать и начать делать дороги? А то сунут нос куда не надо.
Додано: Нед 25 лют, 2018 16:27
mvm_1985? ++
І давайте перше встановимо штрафи за кожнісіньку ямочку: кількість квадратних дециметрів помножена на МЗП. І хай платять усім, хто їздить, за їзду такими дорогами.
Додано: Нед 25 лют, 2018 16:36
а ще є пропозиція заборонить користування автомобілями взагалі, тоді і дороги робить не треба і аварійність буде нульова))) а може замість висловлювання подібних пропозицій голові автодору краще робити свою роботу та дбати про безпечні та якісні дороги? Здійснювати контроль над використанням коштів, що мають йти на ремонт доріг, а не тупо розкрадатись?
Додано: Нед 25 лют, 2018 16:42
Строй качественные дороги,умник.Что бы уйти от прямой ответственности за состояние дорог,которое играет главную роль в причинах аварийности,чиновники суют свой нос в чужой огород.За скоростной режим не переживай,менты свой"пирог" ни кому не отдадут.
Додано: Нед 25 лют, 2018 16:53
Та пусть повышают, только вот чем скорость мерять будут, про видеофиксацию лучше не вспоминать, она здесь появится аккурат вместе с гиперлупом
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 25 лют, 2018 18:03
Наш ответ Укравтодору - на такой дороге превысить скорость невозможно ни теоретически, ни практически:
Додано: Нед 25 лют, 2018 18:23
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