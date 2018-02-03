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Іспанський стартап представив
паперові одноразові батареї

Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:40

Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї

Пропонуємо до обговорення:
Сховища енергії призначені для одноразових діагностичних пристроїв.

Дивися повний текст Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 16:40

глубочайший респект разработчику! хоть кто-то о планете думает
maotzedyn
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 17:23

Re: Іспанський стартап представив паперові одноразові батаре

  maotzedyn написав:глубочайший респект разработчику! хоть кто-то о планете думает

Лікарям теж не завадило б просто переставляти батарейки перед тим, як викидати одноразовий пристрій. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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