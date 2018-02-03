Сховища енергії призначені для одноразових діагностичних пристроїв.
Дивися повний текст Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 16:40
Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іспанський стартап представив паперові одноразові батареї.
Додано: Нед 25 лют, 2018 17:23
Re: Іспанський стартап представив паперові одноразові батаре
Лікарям теж не завадило б просто переставляти батарейки перед тим, як викидати одноразовий пристрій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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