RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ розповіли, що стримує
кредитування економіки

В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 19:18

В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки

Пропонуємо до обговорення:
З осені 2018 року в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.

Дивися повний текст В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 19:18

Не нбу сказал, а Данилишин.
Moimir
 
Повідомлень: 343
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:39

Щось мені підказує, що ідентифікація за допомогою ЕЦП буде така ж, як зараз за допомогою супермодерної айді-картки зі шматком паперу формату А4...
max_us_ua
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 17.11.08
Подякував: 465 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Російський капітал іде з української економіки - Ваврищук
R2 » Чет 22 лют, 2018 10:35
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 11:36
sal
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 18 лют, 2018 11:27
15 905
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 04:11
EKO
В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні
R2 » Сер 14 лют, 2018 14:40
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:40
romiks2009
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53752)
26.02.2018 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.