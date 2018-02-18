З осені 2018 року в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.
Дивися повний текст В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки.
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Додано: Нед 25 лют, 2018 19:18
В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ розповіли, що стримує кредитування економіки.
Додано: Нед 25 лют, 2018 20:39
Щось мені підказує, що ідентифікація за допомогою ЕЦП буде така ж, як зараз за допомогою супермодерної айді-картки зі шматком паперу формату А4...
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