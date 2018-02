Додано: Нед 25 лют, 2018 20:37

Данці? Чи таки датчани? Проїхали... Так от, ці люди живуть так, як живуть, тому що на їхніх сайтах редактора, що залишив слово "батареек" саме в такому варіанті правопису, вже вигнали б у три шиї. А в нас - what you see is what you get