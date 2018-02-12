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Голова Мінфіну США: хочемо
перетворити Місяць на заправку

Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18

Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів США заявив про те, що американська влада хоче зробити з Місяця "заправку" для освоєння далекого космосу.

Дивися повний текст Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18

интересно, а гидразин, фтор итд прямо на луне добывать будут или новой почтой засылать? и зачем, если до марса вроде как уже долетали аппараты безо всего этого "хайпа"
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antonivs3
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