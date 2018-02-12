Міністр фінансів США заявив про те, що американська влада хоче зробити з Місяця "заправку" для освоєння далекого космосу.
Дивися повний текст Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18
Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку.
Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18
интересно, а гидразин, фтор итд прямо на луне добывать будут или новой почтой засылать? и зачем, если до марса вроде как уже долетали аппараты безо всего этого "хайпа"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 26 лют, 2018 08:28
Засилати можна вантажні кораблі з вантажем палива. А потім це паливо заправити в мегаракету, яка з Місяця стартане.
До Марса-то літають, але вантаж туди не дуже великий відсилали - невеликі марсоходи. А щоб людей відправити, та з якоюсь хатинкою, щоб на Марсі переночувати, та ще щоб назад повернутись...
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:31
Грузы с земли проще оттарабанить недалеко, например на Луну, небольшими партиями. А с Луны уже стартовать тяжелыми ракетами, благо там притяжение небольшое и атмосферы нет
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:36
Re: Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправк
Ні, так накладніше, ніж напряму. Вигідно виробляти водень і кисень електролізом прямо на Місяці, використовуючи сонячну енергію, чи ядерну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:42
при нынешних скоростях людей на марс доставить невозможно- без защиты магнитного поля неньки-земли погибнут от излучения.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:16
Re: Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправк
Это или кто то бабло рубит или с головой не дружит.
Во первых радиация. Или ночью типа полетят))))? Так есть и космическая радиация, ночью полететь не удастся.
Во вторых, что мы там забыли? По моему на Земле построить подземный город-бункер гораздо проще и дешевле. Или это типа письками померятся с кем то, типа мы смогли?
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