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Голова Мінфіну США: хочемо
перетворити Місяць на заправку

Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18

Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів США заявив про те, що американська влада хоче зробити з Місяця "заправку" для освоєння далекого космосу.

Дивися повний текст Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 05:18

интересно, а гидразин, фтор итд прямо на луне добывать будут или новой почтой засылать? и зачем, если до марса вроде как уже долетали аппараты безо всего этого "хайпа"
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 08:28

  antonivs3 написав:интересно, а гидразин, фтор итд прямо на луне добывать будут или новой почтой засылать? и зачем, если до марса вроде как уже долетали аппараты безо всего этого "хайпа"

Засилати можна вантажні кораблі з вантажем палива. А потім це паливо заправити в мегаракету, яка з Місяця стартане.
До Марса-то літають, але вантаж туди не дуже великий відсилали - невеликі марсоходи. А щоб людей відправити, та з якоюсь хатинкою, щоб на Марсі переночувати, та ще щоб назад повернутись...
taras_orel
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:31

  antonivs3 написав:интересно, а гидразин, фтор итд прямо на луне добывать будут или новой почтой засылать? и зачем, если до марса вроде как уже долетали аппараты безо всего этого "хайпа"

Грузы с земли проще оттарабанить недалеко, например на Луну, небольшими партиями. А с Луны уже стартовать тяжелыми ракетами, благо там притяжение небольшое и атмосферы нет
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:36

Re: Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправк

  Faceless написав:Грузы с земли проще оттарабанить недалеко, например на Луну, небольшими партиями. А с Луны уже стартовать тяжелыми ракетами, благо там притяжение небольшое и атмосферы нет

Ні, так накладніше, ніж напряму. Вигідно виробляти водень і кисень електролізом прямо на Місяці, використовуючи сонячну енергію, чи ядерну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:42

  taras_orel написав: А щоб людей відправити, та з якоюсь хатинкою, щоб на Марсі переночувати, та ще щоб назад повернутись...

при нынешних скоростях людей на марс доставить невозможно- без защиты магнитного поля неньки-земли погибнут от излучения.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:16

Re: Голова Мінфіну США: хочемо перетворити Місяць на заправк

Это или кто то бабло рубит или с головой не дружит.
Во первых радиация. Или ночью типа полетят))))? Так есть и космическая радиация, ночью полететь не удастся.
Во вторых, что мы там забыли? По моему на Земле построить подземный город-бункер гораздо проще и дешевле. Или это типа письками померятся с кем то, типа мы смогли?
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