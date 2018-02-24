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В Україні створять "чорний
список" будівельників доріг

В Україні створять "чорний список" будівельників доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 07:42

В Україні створять "чорний список" будівельників доріг

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином будуть виключатися з ринку недобросовісні підрядники.

Дивися повний текст В Україні створять "чорний список" будівельників доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 07:42

Лучше бы сделали черный список по критериям: отремонтировал кусок дороги, а через год он уже поплыл/разрушен, и такие компании отстанили бы от дела. Укравтодор моментально должен попасть в этот список.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 08:27

Через тендер изначально качества никакого не будет. Как можно сбросить цену не понизив качество?
p_a_l
 
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