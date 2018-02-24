Таким чином будуть виключатися з ринку недобросовісні підрядники.
Дивися повний текст В Україні створять "чорний список" будівельників доріг.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 07:42
В Україні створять "чорний список" будівельників доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створять "чорний список" будівельників доріг.
Додано: Пон 26 лют, 2018 07:42
Лучше бы сделали черный список по критериям: отремонтировал кусок дороги, а через год он уже поплыл/разрушен, и такие компании отстанили бы от дела. Укравтодор моментально должен попасть в этот список.
Додано: Пон 26 лют, 2018 08:27
Через тендер изначально качества никакого не будет. Как можно сбросить цену не понизив качество?
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