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ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться
Німеччині "Північний...

ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:04

ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід "Північний потік-2" збільшить фінансове навантаження на споживачів в Німеччині.

Дивися повний текст ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний потік-2".
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:04

"Издание отмечает, что лишь около пятой части газа, вероятно, будет оставаться на немецком рынке в конечном счете. Федеральное агентство по сетям, которое осуществляет надзор за строительством инфраструктуры, эту информацию не комментирует."... А чего тут комментировать, надо работать. Бедные, бедные герры и фрау! Что бы ни кого ещё больше не обидеть скрывают гешефт от транзита. Богатые втихаря становятся ещё богаче, а бедные с плясками - ещё беднее. На ровном месте! Меньше визгливых соседей жаба душить будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:50

Re: ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний

  mister-svet написав:Богатые втихаря становятся ещё богаче, а бедные с плясками - ещё беднее. На ровном месте! Меньше визгливых соседей жаба душить будет.

Правильно. Бідні місцеві ватани, з їх радісними танцямі, стануть ще бідніші. Бо Північній Потік запустили при Януковичі, який і не пискнув проти, а ПП2 не підпадає під нові санкції.
Зразу видно запоребрикових тролів, які щиро радіють, хоч саме за їх гроші і будуються потоки. Але ж так написано в методичці. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:06

Немцы умные, деньги вложенные в инфраструктуру себя окупят, еще и зарабатывать будут, как страна транзитер.
имхо
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:47

Re: ЗМІ дізналися, у скільки обійдеться Німеччині "Північний

Часть этой стоимости ляжет на плечи конечных пользователей, то есть немецких потребителей

Бедные бюргеры..Переживаю за них.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:47

Хорошо, хоть у нас "на плечи конечных потребителей" ничего не ложится.
Свободного места на плечах уже нет.
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