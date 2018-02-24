З осені 2018 року в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.
Дивися повний текст В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 09:15
В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку.
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:15
Это разве не один из тех законов, в т.ч. в связи с которыми нас имеют по-новому?
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