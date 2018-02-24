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В Україні змінили правила
реєстрації абонентів зв'язку

В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:15

В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку

Пропонуємо до обговорення:
З осені 2018 року в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації абонентів телекомунікаційних послуг.

Дивися повний текст В Україні змінили правила реєстрації абонентів зв'язку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 09:15

Это разве не один из тех законов, в т.ч. в связи с которыми нас имеют по-новому?
PV
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