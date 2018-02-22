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Зубко розповів, як Харків після аварії обігрівають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 09:46
Пропонуємо до обговорення:
У Харкові на час відновлення теплопостачання для обігріву медичних закладів та дитячого будинку використовують повітряні теплові гармати.
Дивися повний текст Зубко розповів, як Харків після аварії обігрівають повітряними тепловими гарматами
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Додано: Пон 26 лют, 2018 09:46
Без тепла 666 объектов. Впечатляет.
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