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Валерія Лошадкіна: звільнення
за власним бажанням без...

Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:37

Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без...

Пропонуємо до обговорення:
Як і коли вам зобов'язані надати розрахунок в разі звільнення за власним бажанням.

Дивися повний текст Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:37

Как замечательно, что это маленькое чудо на фото не знает где живет. Если работодатель в Раде, то он никому ничего не должен. Наказания за невыплату зарплаты при увольнении нет, а значит и выплат вовремя тоже нет. Яркий пример, Запорожоблэнерго.
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