Як і коли вам зобов'язані надати розрахунок в разі звільнення за власним бажанням.
Дивися повний текст Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без проблем.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 10:37
Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без...
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Дивися повний текст Валерія Лошадкіна: звільнення за власним бажанням без проблем.
Додано: Пон 26 лют, 2018 10:37
Как замечательно, что это маленькое чудо на фото не знает где живет. Если работодатель в Раде, то он никому ничего не должен. Наказания за невыплату зарплаты при увольнении нет, а значит и выплат вовремя тоже нет. Яркий пример, Запорожоблэнерго.
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