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На Одещині ціле місто попередили,
що відключать газ за борги

На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:07

На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні КП "Одеська ТЕЦ-2", яке розміщено на сайті Теплодарської міськради.

Дивися повний текст На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:07

Конечно, если повысить цены на газ для населения после майдана в десять раз, то значительная часть лохтората не сможет платить, повысят еще то с нашими доходами уже все остальные не смогут.

А почему так происходит :?:
А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.

Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат :mrgreen: и таких примеров можно приводить как от сюда до забора :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:41

И где же "газ внутренней добычи"?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:56

Re: на Одещині

  Вкладчик1234 написав:газ внутренней добычи

Газ есть. денег нет. не платят
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:24

  Михалыч написав:Конечно, если повысить цены на газ для населения после майдана в десять раз, то значительная часть лохтората не сможет платить, повысят еще то с нашими доходами уже все остальные не смогут.

А почему так происходит :?:
А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.

Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат :mrgreen: и таких примеров можно приводить как от сюда до забора :)



майданы-шмайданы во всем виноваты... ага .

А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:35

  yarg написав:А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?

Почему бесплатно? Себестоимость с доставкой + маржа 15%
А с чего вдруг продавать газ, который добывается "из-под ног" по цене импортного с какого-то хаба? А почему не заказать ракету у Маска и не возить газ по тарифу Марс+?

И почему тогда зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине не такие, как в Европе, а цены должны быть как в Европе?

Ахметовы и прочие Кононенки и Фуксами на "своих" предприятиях платят зарплату украинским работникам по тарифу Роттердам+? И почему тогда они хотят схемачить с углём, теплом, водой и т.д. по ценам Роттердама+?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:37

  Вкладчик1234 написав:
  yarg написав:А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?

Почему бесплатно? Себестоимость с доставкой + маржа 15%
А с чего вдруг продавать газ, который добывается "из-под ног" по цене импортного с какого-то хаба? А почему не заказать ракету у Маска и не возить газ по тарифу Марс+?

И почему тогда зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине не такие, как в Европе, а цены должны быть как в Европе?

Ахметовы и прочие Кононенки и Фуксами на "своих" предприятиях платят зарплату украинским работникам по тарифу Роттердам+? И почему тогда они хотят схемачить с углём, теплом, водой и т.д. по ценам Роттердама+?


у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:40

  yarg написав:у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.

И какова доля ренты в тарифе?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45

  Вкладчик1234 написав:
  yarg написав:у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.

И какова доля ренты в тарифе?


29 %
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:50

  yarg написав:
  Вкладчик1234 написав:
  yarg написав:у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.

И какова доля ренты в тарифе?


29 %


Про накрутку в тарифе я думаю спрашивать нет смысла, т.к. в затраты можно запрятать всё что угодно.
А вот реальный уровень (себестоимость добычи)+доставка+рента-(блекджек с женщинами) было бы интересно.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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