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На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні КП "Одеська ТЕЦ-2", яке розміщено на сайті Теплодарської міськради.
Дивися повний текст На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги
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R2
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:07
Конечно, если повысить цены на газ для населения после майдана в десять раз, то значительная часть лохтората не сможет платить, повысят еще то с нашими доходами уже все остальные не смогут.
А почему так происходит
А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.
Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат
и таких примеров можно приводить как от сюда до забора
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Михалыч
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:41
И где же "газ внутренней добычи"?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:56
Вкладчик1234 написав:
газ внутренней добычи
Газ есть. денег нет. не платят
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sal
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:24
Михалыч написав:
Конечно, если повысить цены на газ для населения после майдана в десять раз, то значительная часть лохтората не сможет платить, повысят еще то с нашими доходами уже все остальные не смогут.
А почему так происходит
А потому, что до майдана они орали на каждом углу, украинского газа хватит для населения и надо понизить для него цены на газ, а теперь они захватили власть, они у корыта/власти и отжали у прежних контролеров/смотрящих потоки и сами сидят на украинском газе/потоках денег, им теперь-хозяевам СМИ/порохоботов/троллей стало выгодно продавать украинский газ по ценам Американского СПГ и стричь с лохов не хилые купоны на этом, вот они теперь и перевернулись, проституция в действие, как им выгодно, так режим с олигархами и подконтрольные им СМи с их троллями с ботами и окучивают лохторат.
Это как с кнопкодавством в зраде, до того как они захватили власть, они и их тролли с ботами орали на каждом углу о кнопкодавстве, а как пришли/захватили власть так сами занялись этим и все молчат
и таких примеров можно приводить как от сюда до забора
майданы-шмайданы во всем виноваты... ага .
А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?
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yarg
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:35
yarg написав:
А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?
Почему бесплатно? Себестоимость с доставкой + маржа 15%
А с чего вдруг продавать газ, который добывается "из-под ног" по цене импортного с какого-то хаба? А почему не заказать ракету у Маска и не возить газ по тарифу Марс+?
И почему тогда зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине не такие, как в Европе, а цены должны быть как в Европе?
Ахметовы и прочие Кононенки и Фуксами на "своих" предприятиях платят зарплату украинским работникам по тарифу Роттердам+? И почему тогда они хотят схемачить с углём, теплом, водой и т.д. по ценам Роттердама+?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:37
Вкладчик1234 написав: yarg написав:
А типа газ внутренней добычи нужно бесплатно давать ? Что-то я не вижу желающий , например , колбасу внутреннего производства раздавать бесплатно.
Какая разница какой добычи газ , если за него не платят ?
Почему бесплатно? Себестоимость с доставкой + маржа 15%
А с чего вдруг продавать газ, который добывается "из-под ног" по цене импортного с какого-то хаба? А почему не заказать ракету у Маска и не возить газ по тарифу Марс+?
И почему тогда зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине не такие, как в Европе, а цены должны быть как в Европе?
Ахметовы и прочие Кононенки и Фуксами на "своих" предприятиях платят зарплату украинским работникам по тарифу Роттердам+? И почему тогда они хотят схемачить с углём, теплом, водой и т.д. по ценам Роттердама+?
у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.
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yarg
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:40
yarg написав:
у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.
И какова доля ренты в тарифе?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:45
Вкладчик1234 написав: yarg написав:
у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.
И какова доля ренты в тарифе?
29 %
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yarg
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:50
yarg написав: Вкладчик1234 написав: yarg написав:
у нас в цене газа есть еще "рента" - налог такой , который идет на "зарплаты, пенсии, социальные стандарты и гарантии в Украине " .
Отменяем его , опускаем пенсии к законному уровню - тогда и газ будет дешевле.
я - за.
И какова доля ренты в тарифе?
29 %
Про накрутку в тарифе я думаю спрашивать нет смысла, т.к. в затраты можно запрятать всё что угодно.
А вот реальный уровень (себестоимость добычи)+доставка+рента-(блекджек с женщинами) было бы интересно.
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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