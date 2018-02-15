На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги

Михалыч написав:

Почему нелегально, для того что бы там легализовать свой статус им не нужна бумажка от Украины, что они переезжают на ПМЖ/Украина им разрешила выезд на ПМЖ, та бумажка властям страны в которую они выезжают до одного места, так что большинство не берет ее в Украине и не оформляет в Украине переезд на ПМЖ, просто выехали, легализовали свое пребывание по законам страны в которой они находятся и все. Про 90 % вернувшихся Вы поедите в села и расскажите на Западной Украине, в Карпатах где есть села в которых остались почти одни старики и дети, а большинство взрослых работает не по одному году в странах ЕС, легализовалось там и старается перетащить свои семьи тудаи возвращаться не собираются, а когда ностальгия пробьет приедут навестить могилы и еще живых стариков и уезжают обратно при этом уже прочно укоренившись там и не думая о возвращении в Украину на всегда, а связывают свое будущее с новой страной проживания либо после легализации например в Польше как старт для последующего переезда в более благополучные страны ЕС, а не вернуться в Украину.