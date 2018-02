На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги

Волгарь написав:

Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports

(dollars per short ton)

July - September 2017

Ukraine 132.42

Note: Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.) value

Наконец-то обозначилась цена, по которой закупали американский уголь для ТЭСКороткая тонна (short ton) - это 2000 фунтов (910 кг), т.е. метрическая тонна американского угля на борту судна в порту на Восточном побережье США стоила в среднем 145,6 доллара. Плюс примерно 15 долларов доставка до Черноморска + НДС + перевалка в порту+ж/д тариф - итого никак не менее 200 долларов в топке энергетического котла. Или около 5500 гривен.Из тонны угля можно произвести около 3 кВт-ч эл. энергии, себестоимость которой только по топливу составила более 1,8 грн/кВт-ч.