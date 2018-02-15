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На Одещині ціле місто попередили,
що відключать газ за борги

На Одещині ціле місто попередили, що відключать газ за борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:29

  Михалыч написав:
  yarg написав:значит так и будет.
Или вы предлагаете вводить выездные визы и запреты , как в СССР ?


Боже упаси, я такое и не предлога и не писал, что дало Вам бы повод в мой адрес такое писать, я бы и разрешение на переезд отменил или как минимум упростил как по количеству бумажек так и по срокам, просто не надо утверждать что выехавшие 90 % возвращаются так как они тут не оформили выезд на ПМЖ, та бумажка на ПМЖ от Украины им как мертвому припарка.


Есть простые вещи.
Люди мигрируют. В поисках лучшей жизни. Это вечное.
Некоторые возвращаются , некоторые нет.
Выехало много.
О 2 миллионах поляки врут (прикрываются нашими "миллионами" от сирийцев , которых им навязывают немцы :mrgreen: )

ужас ли это ? нет. Реально есть проблема - у нас 40 % населения живет в селах. Но для нужд нормального сельского хозяйства нужно не больше 3-4 % .
открывать там производства никто не будет - логистика , раздробленность..
Значит этих людей нужно куда-то девать. Либо переселять в города - либо они поедут за границу. Иначе они просто сопьются сидя на шее у бабушек-дедушек.

Вот такая печаль. И хунто-майданы здесь не при чем. Это обратная сторона прогресса. Неприятная такая.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:29

  Дваждыдвашник написав:Вас не смущает, что в цивилизованных странах нет такого понятия как Антикоррупционный суд?


Хорватия, Словакия, Малайзия - нецивилизованные страны, так и запишем.

  Дваждыдвашник написав:Что НАБУ по сути дублирует функции ГПУ и СБУ, только отличается фактически внешним управлением, работая по сути на ФБР (на минутку - на спецслужбу другого государства)?


НАБУ работает на ФБР?

Ну, спасибо, волгари, вы меня постоянно радуете своими фантазиями. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:29

  Михалыч написав:Почему нелегально, для того что бы там легализовать свой статус им не нужна бумажка от Украины, что они переезжают на ПМЖ/Украина им разрешила выезд на ПМЖ, та бумажка властям страны в которую они выезжают до одного места, так что большинство не берет ее в Украине и не оформляет в Украине переезд на ПМЖ, просто выехали, легализовали свое пребывание по законам страны в которой они находятся и все. Про 90 % вернувшихся Вы поедите в села и расскажите на Западной Украине, в Карпатах где есть села в которых остались почти одни старики и дети, а большинство взрослых работает не по одному году в странах ЕС, легализовалось там и старается перетащить свои семьи туда
и возвращаться не собираются, а когда ностальгия пробьет приедут навестить могилы и еще живых стариков и уезжают обратно при этом уже прочно укоренившись там и не думая о возвращении в Украину на всегда, а связывают свое будущее с новой страной проживания либо после легализации например в Польше как старт для последующего переезда в более благополучные страны ЕС, а не вернуться в Украину.


Подтверждаю на все 100%. У меня сосед уехал во Францию, сначала сам потом забрал жену и детей всеми правдами и неправдами. О возвращении не думает, они даже языка не знают уже. Спрашивал, чего говорю не учишь детей? А зачем? Они французский знают.
Во избежании любителей скрытых патриотических чувств далее полемику разводить не буду.
п.с. И спасибо тому, кто помог вернуться с лесоповала.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:32

  yarg написав:Есть простые вещи.
Люди мигрируют. В поисках лучшей жизни. Это вечное.
Некоторые возвращаются , некоторые нет.
Выехало много.


Такими темпами, как у нас это не миграция, это бегство. Тем более, что миграция - это не подходящий термин в данном случае.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:51

  yarg написав:Пожелаем им удачи.
В этих селах никогда работы небыло и они всегда ездили на заработки. Ничего особо не изменилось

Не только в селах, возьмем к примеру частный сектор в городе. Люди работали, выезжали на заработки, строили себе добротные, порой шикарные особняки. Сейчас они продаются пачками, люди не в состоянии их оплачивать, да и нет смысла торчать постонно за границей, чтобы оплатить здесь дом, многие даже не продают и они стоят пустыми и за отсутствием хозяев долгое время в них живут новые жители новой перестройки - бомжи.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:06

  ruvex написав:
  yarg написав:Есть простые вещи.
Люди мигрируют. В поисках лучшей жизни. Это вечное.
Некоторые возвращаются , некоторые нет.
Выехало много.


Такими темпами, как у нас это не миграция, это бегство. Тем более, что миграция - это не подходящий термин в данном случае.

Почему неподходящий? Термин как термин. Темпов мы не знаем, поэтому можно только гадать. Пустых городов пока нет. А пустые села были всегда
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:03

yarg То вы батенка не ездили на Донбасс (до 14 года) - там уже тогда целые микрорайоны были, где в шестиподъездной хрущевке по две-три жилые квартиры остались. А что делать, если градообразующее предприятие (шахта) закрылась, а другой оплачиваемой работы в окрУге нет? Только бросать все и ехать туда, где можно на хлеб заработать.

p.s. Тут обсуждалась цена украинского газа, нашел цифры, полученные на основе ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ «Укргаздобычи»:
"Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:
1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов;
3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."
http://blog.liga.net/user/mgoldarb/article/26991.aspx
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:12

  Волгарь написав:Наконец-то обозначилась цена, по которой закупали американский уголь для ТЭС
Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports
(dollars per short ton)
July - September 2017
Ukraine 132.42
Note: Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.) value
https://www.eia.gov/coal/production/qua ... 8p01p1.pdf
Короткая тонна (short ton) - это 2000 фунтов (910 кг), т.е. метрическая тонна американского угля на борту судна в порту на Восточном побережье США стоила в среднем 145,6 доллара. Плюс примерно 15 долларов доставка до Черноморска + НДС + перевалка в порту+ж/д тариф - итого никак не менее 200 долларов в топке энергетического котла. Или около 5500 гривен.
Из тонны угля можно произвести около 3 кВт-ч эл. энергии, себестоимость которой только по топливу составила более 1,8 грн/кВт-ч.

Ну это у нас, в Эвропе.
А шо по ценам у вас, в Мордоре, уголёк дешевле навоза якутинского стоит, и киловатт коробка спичек? А если Путька сдохнет - почём будет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:48

  cccp30000 написав:Норм тему почистили, правильно нечего лодку раскачивать, партия сказала - по газу победа, значит победа :mrgreen:

Не, ну чего же - нашу канхфетную крысу можно при признаках тошноты в следующем году за борт шбурнуть, чай других кандидатьев хватает(главное шоб ВОНО не залезло на трон).
А вот шо вы со своим ботоксным педофилом делать будете пока он сам в мавзолей не заползёт - непонятно. Интересно долго ли в Снигерии продержится доллар 56 и инфляция 3-4%(как вещает росстат)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 01:50

  барабашов написав:
  Волгарь написав:Наконец-то обозначилась цена, по которой закупали американский уголь для ТЭС
Table 8. Average Price of U.S. Coal Exports
(dollars per short ton)
July - September 2017
Ukraine 132.42
Note: Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.) value
https://www.eia.gov/coal/production/qua ... 8p01p1.pdf
Короткая тонна (short ton) - это 2000 фунтов (910 кг), т.е. метрическая тонна американского угля на борту судна в порту на Восточном побережье США стоила в среднем 145,6 доллара. Плюс примерно 15 долларов доставка до Черноморска + НДС + перевалка в порту+ж/д тариф - итого никак не менее 200 долларов в топке энергетического котла. Или около 5500 гривен.
Из тонны угля можно произвести около 3 кВт-ч эл. энергии, себестоимость которой только по топливу составила более 1,8 грн/кВт-ч.

Ну это у нас, в Эвропе.
А шо по ценам у вас, в Мордоре, уголёк дешевле навоза якутинского стоит, и киловатт коробка спичек? А если Путька сдохнет - почём будет?


Манипулятор он. Высчитал сколько стоит, если просто спалить уголь и получить электричество.
Вот только скромно забыл о еще одном "небольшом" тех.процессе.
Сначала уголь горит и нагревает воду до получения пара, который в свою очередь крутит турбину, уже которая и вырабатывает электричество. И именно здесь себестоимость электричества 1,8.
Допустим это так.
А какова она будет, если продать "отходы производства"?
Я про оставшийся 100 градусный кипяток, его еще называют "горячая вода" :idea: - и которую уже не надо греть (наоборот, надо потратить некоторые средства, чтобы ее охладить до 30 градусов и затем куда то еще слить). Вместо этого, ее качают по магистралям, построенным еще при совке, в жилые многоквартирные дома и получаем там ГВ и отопление. А ведь счета то считают так, типа воду для этих целей специально греют этим углем. Т.е. все платят, и за производство электроэнергии, и за отопление, и за горячую воду так, как будто их произвели независимо друг от друга. Но ведь это не так. Уголь сгорел только один раз. Фактически, мало того что тарифы "ротердам-амстердам" завышены, так еще и себестоимость рассчитана по тройному тарифу.
Востаннє редагувалось EKO в Вів 27 лют, 2018 01:58, всього редагувалось 3 разів.
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