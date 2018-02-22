Про це на брифінгу розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51
Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну.
Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51
Для того, что бы развивать авиа поток например из Одессы - необходимо обеспечить доступность проезда к той же самой Одессе!!! Скажите мне КАКИМ образом можно добраться до Одессы из следующих городов:
Днепр, Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Харьков, Полтава... в общем направление понятно.... ДОРОГ - НЕТУ!!!!!
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