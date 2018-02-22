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Омелян назвав дату
польотів Ryanair в Україну

Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51

Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:51

Для того, что бы развивать авиа поток например из Одессы - необходимо обеспечить доступность проезда к той же самой Одессе!!! Скажите мне КАКИМ образом можно добраться до Одессы из следующих городов:
Днепр, Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Харьков, Полтава... в общем направление понятно.... ДОРОГ - НЕТУ!!!!!
kaminin
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