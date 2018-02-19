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17 жителів Перемишля володіють
12,5 тисячами українських...

17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:55

17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на польське ЗМІ.

Дивися повний текст 17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських авто на "єврономерах".
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 11:55

Кто против частной собственности? :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:14

Занятное информационное сообщение, но последный абз. - это полный абза!
Это же полное отсутствие интеллекта у автора и редактора.
PV
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:31

  PV написав:Занятное информационное сообщение, но последный абз. - это полный абза!
Это же полное отсутствие интеллекта у автора и редактора.

Ай, перестаньте, это зависть :)
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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