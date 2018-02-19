Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на польське ЗМІ.
Дивися повний текст 17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських авто на "єврономерах".
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Додано: Пон 26 лют, 2018 11:55
17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських авто на "єврономерах".
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:14
Занятное информационное сообщение, но последный абз. - это полный абза!
Это же полное отсутствие интеллекта у автора и редактора.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:31
Ай, перестаньте, это зависть
Прокремлевский тролль.
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