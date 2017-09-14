Дані дослідження оприлюднені на сайті аналітичного центру.
Дивися повний текст Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну вартість квитка.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 12:40
Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну вартість квитка.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:41
Запомни птичка! Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00
Омельян взагалі якийсь інопланетний персонаж. В нас є джопа в Укрзалізниці, на дорогах, річковому-морському транспорту - ось де треба копать і вкладувать. А він за лоукости переживає. І от "вишенька на піроженко" - гіперлуп. Зовсім пацан з глузду зїхав.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:06
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Сама по собі ця ідея непогана, але не для пересування людей. Тоді можна трубу зробити діаметром сантиметрів десять і пересилати зернові, будівельні матеріали, ГСМ, воду, тощо. Це і дешевше, і радіус повороту не сильно великий, і вартість будівництва набагато дешевша навіть за дорогу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Там делов то - газовую трубу приподнять и переложить поперек Украины...
Прокремлевский тролль.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:14
там диаметр=одиночка ,за то гипер и за луп.Поднимать лишнее,в мороз теплее,шахтеры ямы-станции копнут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:23
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Москаль сказал в точку про министра здравохранения. Я присоединюсь к нему по поводу министра полетов на Луну. Омеля случайно не из молодой команды Черновецкого вылез?
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:30
Киев-Одесса - 488 км (
Какое будет ускорение? Не приедут ли пассажиры в Одессу в виде фарша?
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:44
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Все мы дети достойные именно этой страны. Один бред несёт, вторые кидаются рассчитать цену, третьи - всю эту чушь жбурляют в массы! Оставшиеся читают по буквам и даже обсуждают...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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