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Hyperloop по-українськи:
експерти підрахували приблизну...

Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:40

Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну...

Пропонуємо до обговорення:
Дані дослідження оприлюднені на сайті аналітичного центру.

Дивися повний текст Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну вартість квитка.
R2
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Запомни птичка! Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!
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дурень думкою богатие...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00

Омельян взагалі якийсь інопланетний персонаж. В нас є джопа в Укрзалізниці, на дорогах, річковому-морському транспорту - ось де треба копать і вкладувать. А він за лоукости переживає. І от "вишенька на піроженко" - гіперлуп. Зовсім пацан з глузду зїхав.
sun9man
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:06

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Сама по собі ця ідея непогана, але не для пересування людей. Тоді можна трубу зробити діаметром сантиметрів десять і пересилати зернові, будівельні матеріали, ГСМ, воду, тощо. Це і дешевше, і радіус повороту не сильно великий, і вартість будівництва набагато дешевша навіть за дорогу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:10

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Согласно подсчетам аналитического центра, для покрытия эксплуатационных расходов стоимость билета «Киев-Одесса» должна составлять 19,9 долл. или 518 грн (курс 26 грн/долл. США)

Там делов то - газовую трубу приподнять и переложить поперек Украины...
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:14

  Дваждыдвашник написав:
Согласно подсчетам аналитического центра, для покрытия эксплуатационных расходов стоимость билета «Киев-Одесса» должна составлять 19,9 долл. или 518 грн (курс 26 грн/долл. США)

Там делов то - газовую трубу приподнять и переложить поперек Украины...

там диаметр=одиночка ,за то гипер и за луп.Поднимать лишнее,в мороз теплее,шахтеры ямы-станции копнут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:23

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Москаль сказал в точку про министра здравохранения. Я присоединюсь к нему по поводу министра полетов на Луну. Омеля случайно не из молодой команды Черновецкого вылез?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:30

расчетное время поездки Киев-Одесса составит 31 мин.

Киев-Одесса - 488 км (https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A% ... 482526!3e0)
Какое будет ускорение? Не приедут ли пассажиры в Одессу в виде фарша?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:44

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Все мы дети достойные именно этой страны. Один бред несёт, вторые кидаются рассчитать цену, третьи - всю эту чушь жбурляют в массы! Оставшиеся читают по буквам и даже обсуждают...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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