Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну...

af007 “Садок Вишневий” 4D.

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Новий центр міста – Канів.

У всі райони вже проводимо з центру промені частково НадЗвукового Метро (НЗМ), які будуть додатково сполучені двома кільцями. Навколо станцій НЗМ ростимуть локальні кільця швидкісного й звичайного метро.

І ще вирішили: як будувати, то вже будувати. Тому один промінь доходитиме до Карпат. А інший – до моря.

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Але в ті часи мали підстави: бо багато нарікань викликала швидкість Метро. Так, може й надзвукове – хто-зна на якій швидкості його ганяють без зупинок, коли перони вночі вакуумують. Та й вдень шуму вже майже не чути. Але ж навіть на найдовшому тоді перегоні (Вінниця-Стрий =~ 333км) надзвуку нема! (при 0.05g). І щось таки шуміло навіть крізь розріджене повітря. Та й до Карпат чи моря все-одно доводилось їхати аж майже годину з центру (з врахуванням зупинок). Пасажири ремствували: чому так повільно? Інженери, втомлені вічною людською невдячністю, мляво відказували, що і раді би швидше, але є обмеження на поздовжнє прискорення… А оскільки воно має змінний напрямок, а вагони тоді були забиті, люди стояли, то що тут зробиш… Навіть 0.05джі комусь забагато… А якби і їхали лише сидячи, і зробити значне прискорення, то як бути на другій половині шляху, коли 0.5-1джі почне тиснути не в спину, а в груди? Дівчата навряд чи таке схвалять. А вони ж 4-й рядок славня!

