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Hyperloop по-українськи:
експерти підрахували приблизну...

Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:55

  serg_vronsky написав:Запомни птичка! Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!

Запомни птичка! Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!!!!!!! В яблочко!!!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:56

yanyura Они же проезд уже оплатили. :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:59

  mister-svet написав:Все мы дети достойные именно этой страны. Один бред несёт, вторые кидаются рассчитать цену, третьи - всю эту чушь жбурляют в массы! Оставшиеся читают по буквам и даже обсуждают...

И, что характерно, все при деле!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:13

Re: Herloop по-українськи

  mister-svet написав:Один бред несёт, вторые кидаются рассчитать цену, третьи - всю эту чушь жбурляют в массы! Оставшиеся читают по буквам и даже обсуждают...

Цену озвучили сразу еще на прошлой неделе. Но мой пост с ценой потер модератор. счел преждевременным
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:21

  yanyura написав:
расчетное время поездки Киев-Одесса составит 31 мин.

Киев-Одесса - 488 км (https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A% ... 482526!3e0)
Какое будет ускорение? Не приедут ли пассажиры в Одессу в виде фарша?


Вот амильян и потестит :mrgreen:
PV
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:43

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Видать по всему Омельян связан с рашинскими дипломатами, закупился у них "какао белого цвета" на всю премию и теперь друзей на халяву угощает...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:22

Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.

Вы какие-то все нихрена не романтики... %)
pppman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 00:00

  PV написав:
  yanyura написав:
расчетное время поездки Киев-Одесса составит 31 мин.

Киев-Одесса - 488 км (https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A% ... 482526!3e0)
Какое будет ускорение? Не приедут ли пассажиры в Одессу в виде фарша?


Вот амильян и потестит :mrgreen:


І, судячи з розрахунків – зможе зробити це з безстрашним виразом обличчя :)
Згадав, за допомогою вікі, школу:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Рівноприскорений_рух
Відстань = ½*прискорення*(час)^2.
Тоді, прискорення = 2*відстань/((час)^2).
Причому, шлях (і час) потрібно розбити на два шматки – розгону й гальмування.
Від Києва до Одеси це має бути прискорення = 2*244км/(15.5хв^2) = 0.564 м/с^2 == 0.058g... Ніби-то скромна величина.

А нагадало це все фант.оповідання:
af007 “Садок Вишневий” 4D.
...
Новий центр міста – Канів.
У всі райони вже проводимо з центру промені частково НадЗвукового Метро (НЗМ), які будуть додатково сполучені двома кільцями. Навколо станцій НЗМ ростимуть локальні кільця швидкісного й звичайного метро.
І ще вирішили: як будувати, то вже будувати. Тому один промінь доходитиме до Карпат. А інший – до моря.
...
Але в ті часи мали підстави: бо багато нарікань викликала швидкість Метро. Так, може й надзвукове – хто-зна на якій швидкості його ганяють без зупинок, коли перони вночі вакуумують. Та й вдень шуму вже майже не чути. Але ж навіть на найдовшому тоді перегоні (Вінниця-Стрий =~ 333км) надзвуку нема! (при 0.05g). І щось таки шуміло навіть крізь розріджене повітря. Та й до Карпат чи моря все-одно доводилось їхати аж майже годину з центру (з врахуванням зупинок). Пасажири ремствували: чому так повільно? Інженери, втомлені вічною людською невдячністю, мляво відказували, що і раді би швидше, але є обмеження на поздовжнє прискорення… А оскільки воно має змінний напрямок, а вагони тоді були забиті, люди стояли, то що тут зробиш… Навіть 0.05джі комусь забагато… А якби і їхали лише сидячи, і зробити значне прискорення, то як бути на другій половині шляху, коли 0.5-1джі почне тиснути не в спину, а в груди? Дівчата навряд чи таке схвалять. А вони ж 4-й рядок славня!

:)

Хоча, якщо подумати, то можливість за пів-години опинитись біля гір чи моря виправдовує і деякі незручності. Чорт з ними, з тим 0.06g.
І все ж елементарно – хай саджають людей боком! 15хв можна і помучити плече – не відпаде. :)
Давайте вже той ГіперЛуп! ;)
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