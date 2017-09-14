Запомни птичка! Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь!!!!!!! В яблочко!!!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 13:55
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:59
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:13
Re: Herloop по-українськи
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:21
Вот амильян и потестит
Додано: Пон 26 лют, 2018 15:43
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Видать по всему Омельян связан с рашинскими дипломатами, закупился у них "какао белого цвета" на всю премию и теперь друзей на халяву угощает...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:22
Re: Hyperloop по-українськи: експерти підрахували приблизну.
Вы какие-то все нихрена не романтики... %)
Додано: Вів 27 лют, 2018 00:00
І, судячи з розрахунків – зможе зробити це з безстрашним виразом обличчя
Згадав, за допомогою вікі, школу:
Відстань = ½*прискорення*(час)^2.
Тоді, прискорення = 2*відстань/((час)^2).
Причому, шлях (і час) потрібно розбити на два шматки – розгону й гальмування.
Від Києва до Одеси це має бути прискорення = 2*244км/(15.5хв^2) = 0.564 м/с^2 == 0.058g... Ніби-то скромна величина.
А нагадало це все фант.оповідання:
Хоча, якщо подумати, то можливість за пів-години опинитись біля гір чи моря виправдовує і деякі незручності. Чорт з ними, з тим 0.06g.
І все ж елементарно – хай саджають людей боком! 15хв можна і помучити плече – не відпаде.
Давайте вже той ГіперЛуп!
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