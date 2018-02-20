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Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.
Дивися повний текст Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ
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Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49
Словацкий газ очень жарко горит... Прорвёмся!
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