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Україна через морози збільшила
відбір газу зі сховищ

Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49

Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ

Пропонуємо до обговорення:
Україна через похолодання збільшила відбір блакитного палива з підземних сховищ газу на 7%.

Дивися повний текст Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:49

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