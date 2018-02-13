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Кіберполіція затримала хакера,
якого розшукують у 30 країнах

Кіберполіція затримала хакера, якого розшукують у 30 країнах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:51

Кіберполіція затримала хакера, якого розшукують у 30 країнах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МВС України в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст Кіберполіція затримала хакера, якого розшукують у 30 країнах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:51

Это того, который Трампа выбрал?!..
serg_vronsky
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