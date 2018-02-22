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Команда Monobank планує
запуск банку в Великобританії

Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:20

Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії

Пропонуємо до обговорення:
Команда Fintech Band планує запустити банк, схожий на monobank, в Великобританії і потім в Європі.

Дивися повний текст Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:27

Годная идея.
Не надо будет придумывать куда активы сливать - все уже готово.
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