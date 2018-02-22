Команда Fintech Band планує запустити банк, схожий на monobank, в Великобританії і потім в Європі.
Дивися повний текст Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:20
Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Команда Monobank планує запуск банку в Великобританії.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:27
Годная идея.
Не надо будет придумывать куда активы сливать - все уже готово.
Прокремлевский тролль.
реклама
|