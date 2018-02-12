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Валютний вихідний: 3 березня
міжбанк не працюватиме

Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:55

Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме

Пропонуємо до обговорення:
В іншому банківські установи будуть працювати в звичному режимі, заробляючи вихідний на 9 березня.

Дивися повний текст Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:55

Я... Балдею без баяна. Этим рехформаторам лишь бы ужраться. А когда и кто экономику подымать то будет.?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:57

  сірий написав:Я... Балдею без баяна. Этим рехформаторам лишь бы ужраться. А когда и кто экономику подымать то будет.?

Вообще то это обычная ситуация когда на субботу делают перенос
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:05

Re: Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме

В силу особенностей украинского языка заголовок может быть прочитан как "С марта межбанк работать не будет"
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