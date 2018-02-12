В іншому банківські установи будуть працювати в звичному режимі, заробляючи вихідний на 9 березня.
Дивися повний текст Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:55
Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме.
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:55
Я... Балдею без баяна. Этим рехформаторам лишь бы ужраться. А когда и кто экономику подымать то будет.?
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:57
Вообще то это обычная ситуация когда на субботу делают перенос
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 лют, 2018 15:05
Re: Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме
В силу особенностей украинского языка заголовок может быть прочитан как "С марта межбанк работать не будет"
Прокремлевский тролль.
реклама
|