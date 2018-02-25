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В "Укрпошті" розповіли, коли в селах з'являться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Півтора роки тому лише 20% відділень держкомпанії мали комп'ютери.
Дивися повний текст В "Укрпошті" розповіли, коли в селах з'являться комп'ютеризовані поштові відділення
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Додано: Пон 26 лют, 2018 14:56
Сразу по гиперлупу?
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