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Повідомили, коли IKEA
з'явиться в Україні

Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03

Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Розглядаються два варіанти заходу на український ринок.

Дивися повний текст Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03

Главное Омеляну не говорите ничего.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:25

Ну, если не дураки, то...
serg_vronsky
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