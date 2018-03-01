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Повідомили, коли IKEA
з'явиться в Україні

Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03

Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Розглядаються два варіанти заходу на український ринок.

Дивися повний текст Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03

Главное Омеляну не говорите ничего.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:25

Ну, если не дураки, то...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:56

  serg_vronsky написав:Ну, если не дураки, то...

... то откроются как можно быстрее.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:18

  myshapiton написав:
  serg_vronsky написав:Ну, если не дураки, то...

... то откроются как можно быстрее.

Тада вокруг жеж такие блестящие перспективы толпы инвесторов расталкивают другу друга чтобы сюда зайти. Могут и не успеть.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:23

  vitali_kalinin написав:
  myshapiton написав:
  serg_vronsky написав:Ну, если не дураки, то...

... то откроются как можно быстрее.

Тада вокруг жеж такие блестящие перспективы толпы инвесторов расталкивают другу друга чтобы сюда зайти. Могут и не успеть.

Может ты не в курсе, но в Ikea цены на товары местами существенно ниже украинских. Но если у них зарабатывать деньги не цель ведения бизнеса, то можно не заходить.
myshapiton
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