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Повідомили, коли IKEA з'явиться в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Розглядаються два варіанти заходу на український ринок.
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R2
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Додано: Пон 26 лют, 2018 15:03
Главное Омеляну не говорите ничего.
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vitali_kalinin
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Додано: Пон 26 лют, 2018 16:25
Ну, если не дураки, то...
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serg_vronsky
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:56
serg_vronsky написав:
Ну, если не дураки, то...
... то откроются как можно быстрее.
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myshapiton
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Додано: Сер 28 лют, 2018 17:18
myshapiton написав: serg_vronsky написав:
Ну, если не дураки, то...
... то откроются как можно быстрее.
Тада вокруг жеж такие блестящие перспективы толпы инвесторов расталкивают другу друга чтобы сюда зайти. Могут и не успеть.
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vitali_kalinin
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:23
vitali_kalinin написав: myshapiton написав: serg_vronsky написав:
Ну, если не дураки, то...
... то откроются как можно быстрее.
Тада вокруг жеж такие блестящие перспективы толпы инвесторов расталкивают другу друга чтобы сюда зайти. Могут и не успеть.
Может ты не в курсе, но в Ikea цены на товары местами существенно ниже украинских. Но если у них зарабатывать деньги не цель ведения бизнеса, то можно не заходить.
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myshapiton
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