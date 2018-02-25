На думку експерта, поява шведської компанії на українському ринку зламає старі бізнес-моделі.
Дивися повний текст Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати" вітчизняним виробникам – експерт.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 15:08
Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати" вітчизняним виробникам – експерт.
Додано: Пон 26 лют, 2018 15:08
Но пока вытеснили именно Икеа с киевской окраины.
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