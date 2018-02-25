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Поява IKEA на українському ринку
може "дорого коштувати"...

Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:08

Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати"...

Пропонуємо до обговорення:
На думку експерта, поява шведської компанії на українському ринку зламає старі бізнес-моделі.

Дивися повний текст Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати" вітчизняним виробникам – експерт.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 15:08

  sequence написав:Икеа продает товары неплохого качества по нормальной цене. Проблема в том, что они вытеснят или отожмут значительную часть реализации местных фабрик. Под удар в первую очередь попадут фабрики сегмента средний+ : Гербор/БРВ, Нова, Эмбавуд, по мягкой Ливс и т.д.

Но пока вытеснили именно Икеа с киевской окраины.
sal
 
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