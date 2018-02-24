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Не тільки Ryanair. В Україну можуть зайти ще два лоукостери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 16:23
Пропонуємо до обговорення:
Переговори про вихід на український ринок ведуться з двома бюджетними авіаперевізниками, не рахуючи Ryanair.
Дивися повний текст Не тільки Ryanair. В Україну можуть зайти ще два лоукостери
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:25
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