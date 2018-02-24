RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не тільки Ryanair. В Україну
можуть зайти ще два лоукостери

Не тільки Ryanair. В Україну можуть зайти ще два лоукостери
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:23

Не тільки Ryanair. В Україну можуть зайти ще два лоукостери

Пропонуємо до обговорення:
Переговори про вихід на український ринок ведуться з двома бюджетними авіаперевізниками, не рахуючи Ryanair.

Дивися повний текст Не тільки Ryanair. В Україну можуть зайти ще два лоукостери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80392
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:25

выключите, пжлст., микрофон у омеляна
sal
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 25.03.16
Подякував: 291 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польські заробітки лишають Україну без робочих рук -... 1, 2, 3
R2 » Нед 25 лют, 2018 14:26
26 1839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 19:26
yanyura
Омелян назвав дату польотів Ryanair в Україну
R2 » Пон 26 лют, 2018 11:51
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 11:51
kaminin
В Україну в 2017 р. найбільше грошей переказали з Росії
R2 » Суб 24 лют, 2018 08:48
6 272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 08:25
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.