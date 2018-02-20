Про це повідомляється в публічному звіті фонду.
Дивися повний текст Тіньова зайнятість принесла пенсійному фонду 30 мільярдів збитків.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 16:36
Тіньова зайнятість принесла пенсійному фонду 30...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тіньова зайнятість принесла пенсійному фонду 30 мільярдів збитків.
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:42
Чинуши уже так людей зажали, и цены подняли и тарифы подняли и налогов и акцизов понапридумывали, и валюту обезценели, а людишки как то живут и живут, пенсии и субсидии просят и просят. Ага, значит теневая занятость. Пощитали сколько надо что бы выжить, а сколько получают, а разница значит с теневой занятости, и вот думаю как бы еще у людей отобрать. А у людей еще ведь у каждого по лишней почке есть, её тоже надо сначала акцизом за пользование обложить, а при отказе от лишний почки налогом, к нему пдв, военным и сбором в пенсионный фонд, вот.
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