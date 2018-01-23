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АТБ купує магазин
Billa в Одесі

АТБ купує магазин Billa в Одесі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50

АТБ купує магазин Billa в Одесі

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "АТБ-Інвест" (Дніпро) придбати активи у вигляді цілісного майнового комплексу, що належить підприємству з 100% іноземними інвестиціями "Білла-Україна" (Київ), розміщене по вулиці Академіка Корольова, 15, в Одесі. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50

АТБ - как раковая опухоль. Везде метастазы. Помню тот крохотный магазинчик, с которого все начиналось... Как бы они не стали определять стандарты ведения бизнеса во всей рознице. Во многом, конечно, молодцы (сами производят кое-что, сами импортируют, некоторых производителей даже кредитуют), но среди прочего такого качества товары продают, что ужас просто
max_us_ua
 
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max_us_ua Уровень жизни в стране определяет популярность и распространенность АТБ. Если это по таким ценам кто-то покупает, то АТБ продает. Повысится уровень жизни - изменится и структура и качество продуктов и соответственно их цена. И по сути Meizu и Xiaomi - это тот же АТБ.
vovan27
 
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