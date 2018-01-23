|
|
|
АТБ купує магазин Billa в Одесі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "АТБ-Інвест" (Дніпро) придбати активи у вигляді цілісного майнового комплексу, що належить підприємству з 100% іноземними інвестиціями "Білла-Україна" (Київ), розміщене по вулиці Академіка Корольова, 15, в Одесі. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Дивися повний текст АТБ купує магазин Billa в Одесі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80392
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50
АТБ - как раковая опухоль. Везде метастазы. Помню тот крохотный магазинчик, с которого все начиналось... Как бы они не стали определять стандарты ведения бизнеса во всей рознице. Во многом, конечно, молодцы (сами производят кое-что, сами импортируют, некоторых производителей даже кредитуют), но среди прочего такого качества товары продают, что ужас просто
-
max_us_ua
-
-
- Повідомлень: 2643
- З нами з: 17.11.08
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:21
max_us_ua Уровень жизни в стране определяет популярность и распространенность АТБ. Если это по таким ценам кто-то покупает, то АТБ продает. Повысится уровень жизни - изменится и структура и качество продуктов и соответственно их цена. И по сути Meizu и Xiaomi - это тот же АТБ.
-
vovan27
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 25.07.08
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|222
|
|
|5
|150
|
|
|2
|191
|
Сер 24 січ, 2018 00:31
EKO
реклама
|