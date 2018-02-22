Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав 94,6 тис. акцій "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" за 32,9 тис. грн.
Дивися повний текст ФГВФО продав акції "Інтерпайп" за 33 тис. грн.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50
ФГВФО продав акції "Інтерпайп" за 33 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО продав акції "Інтерпайп" за 33 тис. грн.
Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50
Зачем такая новость? Написали бы, сколько это процентов от всего предприятия
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