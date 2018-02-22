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ФГВФО продав акції
"Інтерпайп" за 33 тис. грн

ФГВФО продав акції "Інтерпайп" за 33 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50

ФГВФО продав акції "Інтерпайп" за 33 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав 94,6 тис. акцій "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" за 32,9 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:50

Зачем такая новость? Написали бы, сколько это процентов от всего предприятия
max_us_ua
 
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