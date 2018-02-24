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Вперше в Україні реалізовано
можливість безконтактної...

Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:59

Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної...

Пропонуємо до обговорення:
Вперше в Україні така можливість була реалізована в приватних маршрутних таксі.

Дивися повний текст Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної оплати проїзду в маршрутках.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 16:59

Якщо раніше в автобусі був кондкутор з зарплатою (умовно) у 5к грн, то тепер валідатор за умовних 100к грн і той же кондуктор - перевіряти посвідчення у пільговиків. Перемога!
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:23

  max_us_ua написав:Якщо раніше в автобусі був кондкутор з зарплатою (умовно) у 5к грн, то тепер валідатор за умовних 100к грн і той же кондуктор - перевіряти посвідчення у пільговиків. Перемога!


А откуда цифра в 100000 гривен за валидатор? С потолка или из пальца?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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