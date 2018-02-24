Вперше в Україні така можливість була реалізована в приватних маршрутних таксі.
Дивися повний текст Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної оплати проїзду в маршрутках.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 16:59
Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної оплати проїзду в маршрутках.
Додано: Пон 26 лют, 2018 16:59
Якщо раніше в автобусі був кондкутор з зарплатою (умовно) у 5к грн, то тепер валідатор за умовних 100к грн і той же кондуктор - перевіряти посвідчення у пільговиків. Перемога!
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:23
А откуда цифра в 100000 гривен за валидатор? С потолка или из пальца?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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