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Голова українського Hyperloop
озвучив ціну будівництва...

Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07

Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчик у Дніпрі.

Дивися повний текст Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07

В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:10

Не ну раз уже и директор есть то тогда да. Все сурьезно.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41

А почему не 400 миллионов каких-то путей стоит в Европе? Действительно ,нюхнул...В общем дайте 10 миилонов и будет Вам чудо.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:42

  artem_velichko777 написав:В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!


деньги не государственные - пускай пилят.
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