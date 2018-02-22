Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчик у Дніпрі.
Дивися повний текст Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07
Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...
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Дивися повний текст Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика.
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07
В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
А почему не 400 миллионов каких-то путей стоит в Европе? Действительно ,нюхнул...В общем дайте 10 миилонов и будет Вам чудо.
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:42
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