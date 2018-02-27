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Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчик у Дніпрі.
Дивися повний текст Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика
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R2
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07
В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!
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artem_velichko777
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:10
Не ну раз уже и директор есть то тогда да. Все сурьезно.
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vitali_kalinin
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
А почему не 400 миллионов каких-то путей стоит в Европе? Действительно ,нюхнул...В общем дайте 10 миилонов и будет Вам чудо.
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laa1999
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:42
artem_velichko777 написав:
В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!
деньги не государственные - пускай пилят.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 04:47
Одно название конторы чего стоит ;) "Хайп УА" ))) "Рога и копыта" отдыхают....
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hariton_ogly
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:51
Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))
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myshapiton
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Додано: Сер 28 лют, 2018 17:20
myshapiton написав:
Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))
Указивкы перечитай. Гройсман уже открестился - сказал что это личная инициатива Омеляна и он ему грибов не отсыпал.
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vitali_kalinin
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Додано: Пон 05 бер, 2018 17:21
vitali_kalinin написав: myshapiton написав:
Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))
Указивкы перечитай. Гройсман уже открестился - сказал что это личная инициатива Омеляна и он ему грибов не отсыпал.
Южмаш не с Омельяном бумагу подписывал, так что мимо.
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myshapiton
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