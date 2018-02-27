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Голова українського Hyperloop
озвучив ціну будівництва...

Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07

Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран озвучив приблизну ціну будівництва тестового майданчик у Дніпрі.

Дивися повний текст Голова українського Hyperloop озвучив ціну будівництва тестового майданчика.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:07

В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:10

Не ну раз уже и директор есть то тогда да. Все сурьезно.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41

А почему не 400 миллионов каких-то путей стоит в Европе? Действительно ,нюхнул...В общем дайте 10 миилонов и будет Вам чудо.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:42

  artem_velichko777 написав:В Днепре много заброшенных туннелей возле ЮМЗ! Нарядят один из них, снимут короткий ролик и распил 17 миллионов баксов завершен!


деньги не государственные - пускай пилят.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 04:47

Одно название конторы чего стоит ;) "Хайп УА" ))) "Рога и копыта" отдыхают....
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:51

Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:20

  myshapiton написав:Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))

Указивкы перечитай. Гройсман уже открестился - сказал что это личная инициатива Омеляна и он ему грибов не отсыпал.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:21

  vitali_kalinin написав:
  myshapiton написав:Плющит москаликов. Не нравятся им частные инвестиции в Южмаш, ой не нравятся )))

Указивкы перечитай. Гройсман уже открестился - сказал что это личная инициатива Омеляна и он ему грибов не отсыпал.

Южмаш не с Омельяном бумагу подписывал, так что мимо.
myshapiton
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