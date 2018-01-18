Голова правління держбанку розповів про плани його структури щодо зміни тарифів у касах.
Дивися повний текст Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за платіжки.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за платіжки.
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
Андрею пышному не хватает денег на авиачартеры по всему свету.
А в это время Монобанк проводит ВСЕ платежи без комиссии
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:08
Хіба існує поняття в бізнесі "чесна комісійна винагорода "? Звичайно що ні.Голова правління свідомо вводить в оману клієнтів банку.А як "пряник "обіцяє найбіднішим верстам населення безкоштовний прийом ком.послуг.В чому ж тоді заключається соціальна направленість держбанку ???
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