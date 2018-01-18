RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ощадбанк почне брати «чесну
комісійну винагороду» за...

Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41

Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління держбанку розповів про плани його структури щодо зміни тарифів у касах.

Дивися повний текст Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за платіжки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41

Андрею пышному не хватает денег на авиачартеры по всему свету.
А в это время Монобанк проводит ВСЕ платежи без комиссии
o919486814
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:08

Хіба існує поняття в бізнесі "чесна комісійна винагорода "? Звичайно що ні.Голова правління свідомо вводить в оману клієнтів банку.А як "пряник "обіцяє найбіднішим верстам населення безкоштовний прийом ком.послуг.В чому ж тоді заключається соціальна направленість держбанку ???
krysawa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 28.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:18

Доплачивать будут?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3337 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:31

Re: Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...

Платив якісь держмита в ощаді, коміс 10 квитанція, в деяких випадках сума рівна самому миту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 19.04.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:35

Общая оценка Ощадбанка три с минусом по всем статьям:-(
11dima335
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 00:54

  o919486814 написав:Андрею пышному не хватает денег на авиачартеры по всему свету.
А в это время Монобанк проводит ВСЕ платежи без комиссии

Трудно жить тупым? Много отделений у монобанка?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове...
R2 » П'ят 23 лют, 2018 10:58
1 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 10:58
IMPRINTER
Іспанія цього року почне перехід на 5G
R2 » Вів 23 січ, 2018 22:45
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 22:45
lite
Нафтогаз почне купувати російський газ. Коболєв каже, що... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 17 січ, 2018 12:22
45 3835
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 20:11
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.