Голова правління держбанку розповів про плани його структури щодо зміни тарифів у касах.
Дивися повний текст Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за платіжки.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за платіжки.
Додано: Пон 26 лют, 2018 17:41
Андрею пышному не хватает денег на авиачартеры по всему свету.
А в это время Монобанк проводит ВСЕ платежи без комиссии
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:08
Хіба існує поняття в бізнесі "чесна комісійна винагорода "? Звичайно що ні.Голова правління свідомо вводить в оману клієнтів банку.А як "пряник "обіцяє найбіднішим верстам населення безкоштовний прийом ком.послуг.В чому ж тоді заключається соціальна направленість держбанку ???
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:31
Re: Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...
Платив якісь держмита в ощаді, коміс 10 квитанція, в деяких випадках сума рівна самому миту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 27 лют, 2018 00:54
Трудно жить тупым? Много отделений у монобанка?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:52
Re: Ощадбанк почне брати «чесну комісійну винагороду» за...
"брати чесну комісійну винагороду" долго думали как назвать свою очередную обдираловку с пенсионеров, так как только они и платят там.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:54
Просто уже "как в Европе", или "эту реформу требовал МВФ", или "а то П... нападёт" - не катит
Придумали "новинку"
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:46
тільки пенси додумувалися там за 3 грн стояти кілька годин в черзі.
В принципі, платежі в межах банку можуть бути безкоштовні. Зовнішні - нІчого.
Ощадом особливо не користуюся, а от в Приваті перед 25 числом треба гасити кредитку інколи кешом - термінали переповнені, до каси не підступитися через комунальщиків Обома руками ЗА комісію.
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