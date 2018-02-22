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Фермерам цього року нададуть
70% компенсації за...

Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:30

Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд у поточному році фермерським кооперативам буде відшкодовувати 70% вартості обладнання.

Дивися повний текст Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за обладнання - Мінагро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:30

Фермеры это некая каста небожителей ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:10

  Igorten написав:Фермеры это некая каста небожителей ?

В Украине есть каста небожителей, которая в данном случае маскируется под фермеров
Всё IMHO
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