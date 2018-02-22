Уряд у поточному році фермерським кооперативам буде відшкодовувати 70% вартості обладнання.
Дивися повний текст Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за обладнання - Мінагро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:30
Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фермерам цього року нададуть 70% компенсації за обладнання - Мінагро.
Додано: Пон 26 лют, 2018 20:10
В Украине есть каста небожителей, которая в данном случае маскируется под фермеров
Всё IMHO
реклама
|