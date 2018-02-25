RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, хто побудує
дорогу навколо Житомира

Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:41

Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. керівника Укравтодору Славомір Новак.

Дивися повний текст Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:41

"Ростдорстрой"-это конечно "круто" и патриотично на фоне войны с кацапами.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:55

  sena_2008atp написав:"Ростдорстрой"-это конечно "круто" и патриотично на фоне войны с кацапами.

А с чего вы решили что фирма кацапская? http://www.rostinvest.com.ua/company/struktura-kompanii/ooo-rostdorstroy/
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19636
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 4379 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:01

  sena_2008atp написав:"Ростдорстрой"-это конечно "круто" и патриотично на фоне войны с кацапами.

Не "Рос", а "РосТ", совершенно разные слова. Лично меня дорога Кропивницкий-Николаев интересует. 10 лет уже как она убита, и тем не менее - востребована.
caban2001
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, на яких вулицях збільшать допустиму...
R2 » Нед 25 лют, 2018 07:41
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2018 18:43
director-com-ua
Китайці побудують житомирську об'їзну дорогу за 42...
R2 » П'ят 23 лют, 2018 22:09
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 22:09
nikolaith627
Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...
R2 » Сер 21 лют, 2018 12:40
5 205
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 17:07
yarg
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron