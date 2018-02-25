Про це повідомив в. о. керівника Укравтодору Славомір Новак.
Дивися повний текст Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира.
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Додано: Пон 26 лют, 2018 18:41
Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто побудує дорогу навколо Житомира.
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:41
"Ростдорстрой"-это конечно "круто" и патриотично на фоне войны с кацапами.
Додано: Пон 26 лют, 2018 18:55
А с чего вы решили что фирма кацапская?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 лют, 2018 20:01
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